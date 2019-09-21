DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde Telafer emiri ile 3 zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan sözde emir S.H. ile A.A.Y, A.T. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye götürüldü.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, Irak polisi tarafından yakalanarak, cezaevine konulduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.