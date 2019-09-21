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DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş

11 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu, örgütün sözde Telafer emiri "Ebu Muhammed" kod adlı S.H. tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu, örgütün sözde Telafer emiri "Ebu Muhammed" kod adlı S.H. tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan sözde emir S.H. ile A.A.Y, A.T. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan "Ebu Muhammed" kod adlı sözde emir S.H, mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, örgütün sözde Sincar ve Musul emiri de olduğu, Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.


Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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