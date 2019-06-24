DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:50 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak
'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul
kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.
Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zanlının örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edildi.
Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama
Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!
20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak