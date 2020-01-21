DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 4 kadının Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin Rakka kentinde öldürüldüğü öğrenilen örgütün sözde emirlerinden olan M.G'nin eşi H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kadını Hatay'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kadınların 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti
Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]