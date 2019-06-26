DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması
19 dakika önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:43 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, geçmiş dönemlerde Irak
'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Musul
kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri ve örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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