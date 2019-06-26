Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması
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DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması

19 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri ve örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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