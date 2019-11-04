Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu öğrenilen şahıs, gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen şahıs ile birlikte ayrıca yanında olan yabancı uyruklu bir kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan sözde Haseki istihbarat sorumlusu işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, zanlının Denizli'ye muhtemelen eylem hazırlığı için geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!
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