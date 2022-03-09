DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı

09.03.2022 15:56

DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı

SAKARYA - DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yaptığı operasyonlar ile adından söz ettiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde yakalanan şahsın Irak Musul bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde komutan olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu faaliyetleri ile ilgili olarak ise terör örgütünün yayın organlarında video görüntülerinin bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı

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Sakarya, Terör, Musul, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya'da yakalandı - Son Dakika


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