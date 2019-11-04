Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)

DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)

6 saat önce

KİMLİĞİ VE UYRUĞU ÖĞRENİLDİDenizli'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi.

DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2), System.String[]

KİMLİĞİ VE UYRUĞU ÖĞRENİLDİ

Denizli'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakalandığı kaydedildi.DENİZLİ,


Denizli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği
Nazlı Çelik kızıyla fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]