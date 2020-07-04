DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, 'gazeteci' gibi ülkeye gelmiş - Son Dakika

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammed Al A.'nın yurda 'gazeteci' gibi girip topladığı istihbaratı terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.