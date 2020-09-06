DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş - Son Dakika

KONYA'da evinin önünden kaçırılıp, dağlık arazide saatlerce işkence gören ve hastanedeki tedavisinin 12'nci gününde hayatını kaybeden Emrah Ağar'ın (27), terör örgütü DEAŞ'in sözde istihbaratçısı olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağar'ın, dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığı ileri sürülerek yine örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Takva' grubunun hocalarından iddiaya göre Abdulsamet Demir'in (35) azmettirmesi sonucu öldürüldüğü belirtildi. Abdulsamet Demir'in yakalanması için çalışma sürerken, şüphelilerden Naci Ölmez (33), kardeşi Sedat Ölmez (30) ve Abdullah Akdoğan (33) tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu bulunan diğer şüpheli Emrah Ölmez (23) ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan örgütün sözde istihbaratçısı Emrah Ağar'ın merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki evinin önüne, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında şapkalı, maskeli ve montlu 5 kişi geldi. Şüphelilerden 1'i evin önünde gözcülük yaparken 2 şüpheli evin kapısını çalarak Ağar'a dışarıda konuşmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler ve Ağar sokak üzerinde yürürken diğer şüphelilerde plakasız minibüsle yanlarına gelerek Ağar'ı zorla minibüse bindirip, kaçırdı.