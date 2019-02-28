Deaş'ın Sözde Kadılarına Operasyon: 2 Gözaltı
1 saat önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılarına yönelik operasyonda 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılarına yönelik operasyonda 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yaptı. Polisin,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada Suriye'nin Deyrizor El Bukamal bölgesinde örgüt adına sözde "Kadılık" yapan 2 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen Suriye uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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