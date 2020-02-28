DEAŞ'ın sözde

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada örgütün sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu biri firari, tutuksuz 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Geçen celsede, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuksuz 15 sanıklı dosyasıyla bu davanın birleştirilmesi dolayısıyla 2 sanığın ifadesi alındı.

Sanıklar, terör örgütü DEAŞ ile bir ilişkilerinin bulunmadığını, terör örgütüne üye olmadıklarını ileri sürerek, cemaat yapılanması içinde yer almadıklarını arkadaş grubu ile sohbetler yaptıklarını ve "Takva Mescidi"ni ilk defa emniyette duyduklarını savundu.

Tanık E.A. ise sanıklardan R.O'yu tanıdığını, bugüne kadar DEAŞ ile bir ilişkisinin olduğunu ve sempati duyduğunu görmediğini ifade ederek, "Kendisi anormal düşünceleri olmayan birisidir. DEAŞ'ı savunduğunu hiç duymadım." dedi.

Tanık F.A. da sanık R.O'nun dindar, kendi halinde bir kişi olduğunu belirterek, DEAŞ ile ilgili bir söylemine şahit olmadığını söyledi.

Bazı sanık avukatları da müvekillerinin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abdülkadir P'nin haklarında kullandığı "DEAŞ'ın Kocaeli emirleri" ifadeleri yüzünden yargılandığını söyleyerek, bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında alınan adli kontrol şartı kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme savcısı da sanıklardan F.A. ve C.E. dışındaki sanıkların adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

Ara karar

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan F.A. ve C.E. dışındaki sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, bazı sanık ve tanıkların dinlenilmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Geçen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tahliyesine, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 sanıklı dosyasıyla bu davanın birleştirilmesine karar vermişti.

Böylece tutuklu sanığın kalmadığı dosyada sanık sayısı 64'e çıkmıştı.

İddianameden

İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen sanıklar hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri iddianamede yer alıyor.

İddianamede, ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde bazı şüphelilerin de aralarında olduğu DEAŞ üyelerinin gözleri kapalı sırtüstü yatarak bazı ayetlerin okunduğu seanslarda "rukye-cin çıkarma" işlemleri yaptıkları da kaydediliyor.