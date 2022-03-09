DEAŞ'ın sözde komutanı, Sakarya'da yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Irak- Musul bölgesinde terör örgütünün sözde komutanı olduğu belirlenen Iraklı yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan DEAŞ'lının, terör örgütünün sözde yayın organlarında videolarının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu DEAŞ'lı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.