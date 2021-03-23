DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri"nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri"nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

23.03.2021 11:09
DEAŞ'ın sözde

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu iddia edilen H.E'nin de aralarında bulunduğu 4 yabancı uyruklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu iddia edilen H.E'nin de aralarında bulunduğu 4 yabancı uyruklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriye uyruklu sanıklar H.E, Y.E.E, M.E. ve M.E.E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

112 Acil Çağrı Merkezini Temmuz 2020'de arayan bir kişinin "Yanımda çalışanlardan köye DEAŞ'lı bir komutan geldiğini duydum" ihbarıyla operasyonun başlatıldığı belirtilen iddianamede, diğer ihbarcıların şüpheli H.E'yi Kayseri'de bir anda karşılarında görünce çok korktuklarına ilişkin beyanları yer aldı.

İsminin açıklanmasının istemeyen ihbarcı, tercüman eşliğinde alınan beyanında, 2014-2018 yıllarında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu öne sürülen ve Türkiye'de sürekli yer değiştirerek özelikle Şanlıurfa, Mersin, Antalya ve Kayseri'ye gidip geldiği belirtilen H.E'ye ilişkin, "Bölgede biz ve herkes ondan korkardı. Kayseri'de görünce çok korktum ve bize zarar vermesinden endişe ettim. Bizim bulunduğumuz bölgede çobanlık yapmak amacıyla iş aradığını ve saklanmak için gözden kaybolmak istediğini öğrendim. Suriye'de örgütte bulunduğu zaman yüklü miktarda parası vardı. Bu parayı Türkiye'ye getirmiş ya da parça parça getirip harcıyor olabilir. Normal şartlarda paraya ihtiyacı yoktur ancak saklanmak amacıyla iş aradığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, DEAŞ'ın sözde komutanlarından H.E'nin terör örgütüne karşı duran kişileri infaz ettiği, bir dönem örgütün sözde "Rakka valisi" olan amcasının oğlu "Ebu Lokman"ın yanında bir yıl şoförlük ve korumalık yaptığı, silah bulundurduğu, "Ebu İbrahim" kod ismini kullandığı bilgisine yer verildi.

Sanıklardan Y.E.E'nin örgütün "infazcısı" olduğu, elektrik işlerinden sorumlu M.E.E'nin ise örgütte 3 yıl kaldığı, M.E'nin de örgüt içinde kod adı kullandığı ve su işlerinden sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, 4 sanığın DEAŞ terör örgütüne dahil olarak faaliyet yürüttükleri ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işledikleri kaydedildi.

İddianamede, örgütün yaptığı infazlara ilişkin de bilgiler aktarıldı.

H.E. ise iddianamede yer alan ifadesinde, 2,5 yıl Esed rejiminde askerlik yaptığını, 2014'te Rakka'da amcasının oğlu "Ebu Lokman" kod adlı A.M.E'nin DEAŞ'ın sözde "Rakka valisi" olması nedeniyle kendisini yanına özel şoför olarak aldığını anlattı.

A.M.E'nin öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den sonraki sözde yetkili isimlerden biri olduğunu öne süren H.E, bu kişinin Esed güçlerinin bombardımanında öldürüldüğünü iddia etti.

Sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca 13 Kasım 2020'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu iddia edilen H.E. ve örgütün "infazcısı" olduğu ileri sürülen Y.E.E. ile M.E. ve M.E.E. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Kasım 2020'de adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kayseri, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde 'Rakka emiri'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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