Son Dakika Haberleri: Deaş'ın sözde telafer emiri kayseri'de yakalandı
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Deaş'ın sözde telafer emiri kayseri'de yakalandı

14 dakika önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sözde Telafer emiri S.H.'nin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Deaş'ın sözde telafer emiri kayseri'de yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sözde Telafer emiri S.H.'nin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı S.H., A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, evdeki dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin ayrıca, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Telafer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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