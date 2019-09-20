Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

Kayseri, Telafer, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 01:24:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]