DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış - Son Dakika

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 şüphelinin adresini tespit etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine bugün sabaha karşı kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldüğü, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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