DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, Gar katliamı davasında tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili dosyası ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı davada, MİT'in operasyonu ile Suriye'de yakalanarak Türkiye getirilen DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Kasım Güler, tanık olarak dinlenecek.

Ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici'nin, 'insanlığa karşı suç' ve 'kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Önceki celse verilen ara karar gereği firari sanıklardan Mustafa Dokumacı'nın eşi Azeri kökenli U.M. tanık olarak dinlendi. Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan U.M., Mustafa Dokumacı ile sosyal medyadan tanıştığını, evlendikten sonra Suriye'ye yardım amacıyla 2014'te gittiklerini söyledi. Eşinin DEAŞ'la birlikte faaliyette bulunduğunu anlaması üzerine 2017'de bulundukları yerden kaçtığını, daha sonra PKK'nın eline düşerek bir süre esir kampında tutulduğunu ileri süren tanık U.M., müşteki avukatlarının sorduğu firari sanıkları tanımadığını söyledi.

Gar saldırısını daha sonra basından öğrendiğini iddia eden tanık, eşinin saldırı sonrası çok sinirlendiğini ve saldırıyı DEAŞ'ın yapmadığını söylediğini aktardı. Tanık, eşinin şu anda nerede olduğu yönündeki soruya ise, "NATO'nun drone saldırısı sonrası öldü" dedi.KASIM GÜLER'İN DİNLENİLMESİ TALEBİ KABUL EDİLDİTanığın ardından söz alan müşteki avukatları MİT'in operasyonu ile Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kasım Güler ile 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla yargılanan bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukatlar ayrıca dinlenen tanıkların tamamının eşlerinin Suriye'de düzenlenen operasyonlarda öldüklerini söylediklerini; ancak İçişleri Bakanlığı'nın firari sanıklardan 13'ü hakkında farklı kategorilerde yakalama kararı çıkarttığını belirtti. Müşteki avukatları, bu listeler oluşturulurken sanıklar hakkındaki hangi bilgilerden kaynaklı 'gri' ya da 'kırmızı' listeye konulduklarını, saldırı ile ilgili istihbarat birimlerinin firari sanıklar hakkında yeni bilgi edinip edinmediğinin öğrenilmesi için bakanlığa müzekkere yazılmasını talep etti. Bakanlıktan bilgi istenilmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme, bir sonraki celse Kasım Güler'in tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.