DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, gar katliamı davasında tanık olarak dinlendi - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, gar katliamı davasında tanık olarak dinlendi

06.10.2022 17:40
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, gar katliamı davasında tanık olarak dinlendi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili dosyası ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili dosyası ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı duruşma görüldü. MİT'in operasyonu ile Suriye'de yakalanarak Türkiye getirilen, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler, tanık olarak dinlendi. Güler, katliam sanıklarıyla ilgili daha önce verdiği ifadesinin baskı altında alındığını öne sürerek, sanıklarla ilişkisi olduğu iddialarını kabul etmedi.

Ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici'nin, 'insanlığa karşı suç' ve 'kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, önceki celse verilen ara karar gereği DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in tanık olarak dinleneceğini bildirdi. Tanık Güler, Adana'da 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılandığını ve 16 ay tutuklu kaldıktan sonra Suriye'ye kaçak yollardan geçtiğini anlattı. Suriye'deki insanlara yardımcı olmak için ayda 2 kez insani yardım malzemesi götürdüğünü ileri süren Güler, "İslam devleti kurulunca ben de orada yaşamak istedim. Ailemi de yanıma aldım. Benim DEAŞ'da bir görevim yoktu. Genel olarak Türkiye'den gelen ailelere yardım ediyordum" dedi.

Kasım Güler, davanın firari sanıklarından İlhami Balı ile cezaevi sürecinde tanıştığını; Balı'nın, Suriye'ye geçerken kendisine yardım ettiğini ve o dönem sınır hattında görevli olduğunu belirtti. 2015'in yaz ayında, hava saldırısı sonucu ağır yaralandığını ve uzun süre hastanede kaldığını söyleyen Güler, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Emniyet, savcılık aşamasındaki ifadelerinin baskı altında alındığını öne süren Güler, davanın sanıklarıyla ilişkisi olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Müşteki avukatlarının tanığa sorduğu bazı sorulara yanıt vermemesine salondakilerin tepki göstermesi nedeniyle duruşma sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.DURUŞMA ERTELENDİ

Tanığın ardından söz alan müşteki avukatları ise daha önce dinlenen bazı tanıkların yeniden dinlenmesini, olayla ilgili sorumluluğu olduğu iddiasıyla bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve bunların idari yönden incelenmesine ilişkin müfettiş raporlarının istenmesini talep etti. Kabul etmeyen mahkeme heyeti, sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, gar katliamı davasında tanık olarak dinlendi - Son Dakika

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