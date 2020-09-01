DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı Adana'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in 2019 yılındaki bir operasyonda yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
ADANA - Adana'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in 2019 yılındaki bir operasyonda yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özden'in yere yatırılıp ters kelepçe takıldığı görülüyor. Daha sonra emniyeten götürülen Özden'in işlemleri yapılıyor.
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