DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlunda Covid -19 çıktı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlunda Covid -19 çıktı

İSTANBUL - Adana'da düzenlenen operasyonunda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden'de yeni tip Korona virüse (Covid-19) rastlanıldı. Cezaevinde testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlilerinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı. Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenilen sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden, oğlu Hamza Özden ile aynı operasyonda tutuklanan DEAŞ üyesi Hüseyin Coşkun'da KIVİD-19 tespit edildi. Testleri pozitif çıkan DEAŞ üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden tutuklu bulundukları cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı kaydedildi.

Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri deşifre olmuştu.