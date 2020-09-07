DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ POZİTİF ÇIKTI, 2 POLİS KARANTİNADA - Son Dakika

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ POZİTİF ÇIKTI, 2 POLİS KARANTİNADA
DEAŞ'in sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile oğlu Hamza Özden'de Kovid-19 tespit edildi.
DEAŞ'in sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile oğlu Hamza Özden'de Kovid-19 tespit edildi. Özden'in gözaltına alınması sırasında görevi 2 polisin de testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi
Adana'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da tutuklanan terör örgütü DAEŞ'in, sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden'in Kovid-19 testleri pozitif çıktı. İki ismin de tutuklu bulundukları cezaevinde özel bir bölüme alındığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği terörle mücadele polislerine de test yapıldığı kaydedildi. İki terör polisinin testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.
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