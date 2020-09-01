DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin tutuklanması - Son Dakika

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheli Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı.

Tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

Fatih Terim, Galatasaray'daki orta saha sorununu Benassi ile çözmek istiyor

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi

Koronavirüs düşmanı kolonyayı sürmek yerine içince hayatını kaybetti

Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya gelecek! Masada başkentin sorunları var