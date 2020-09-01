DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin tutuklanması - Son Dakika

Tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı.
İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheli Mahmut Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.
Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:15 - Kaynak: AA
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