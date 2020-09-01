DEAŞ'ın sözde Türkiye emiriyle birlikte 11 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiriyle birlikte 11 şüpheli daha yakalandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Ö. Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Ö. Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında ülke genelinde 11 şüpheli daha yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 01.09.2020 günü sözde "Türkiye Emiri" Mahmut Ö. yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Akabinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli illerde eylem talimatı verilen 11 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tahkikat ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.
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