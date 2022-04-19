DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi

19.04.2022 12:02
DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güler ve avukatı katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren evrakın okunmasının ardından savunma için sanığa söz verdi. Savunma hazırlayamadığını söyleyen Güler, mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Sanık avukatı da 7 klasörden oluşan iddianamenin tamamını inceleyemediklerini belirterek, savunma için süre talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını, savunma için sanık ile avukatına ek süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Bir sonraki celse yine savunma yapmazsa susma hakkını kullanmış sayılacak

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Mahkeme sanığa, "bir sonraki celse savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayılacağı" ihtarında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatının davaya katılma talebinin sanık savunmasının alınmasının ardından karara bağlanacağı belirtildi.

Sanık Güler'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Haziran'a bıraktı.

Soruşturmanın geçmişi

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu "Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan iddianame hazırlamış, Kasım Güler'in yargılanmasına 23 Şubat'ta başlanmıştı.

Sanık Kasım Güler, ilk duruşmada da avukatıyla görüşemediğini belirterek, savunma için süre talebinde bulunmuş, avukatı da savunma yapmak için mahkemeden ek süre istemişti.

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Türkiye, Suriye, Kasım, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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