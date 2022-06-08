DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Güler'in yargılanmasına devam edildi

08.06.2022 12:48
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Güler'in yargılanmasına devam edildi

DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi.

DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güler ve avukatlar katıldı.

MİT tarafından takibe alınan ve Suriye'de yakalanan 'Ebu Usame El Türki' kod isimli Güler'in, silahlı ve patlayıcı maddelerle birlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planladığına yönelik bilgiler ele geçirilmişti. Kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait gizli belgelerin de ele geçirildiği ifade edilmişti. 2014 yılında DEAŞ'a katıldığı öğrenilen Güler'in örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı da tespit edildi.

"Ben emir değilim"

Savunmasını yapan Güler, Türkiye'den Suriye'ye giden insanlara yardımcı olduğunu iddia ederek, "Bazı kişiler emir olduğum yönünde ifade vermişler, ben emir değildim. Örgütte 12 kişiden sorumlu olana emir deniliyordu. Ben hiç emirlik yapmadım. 2015'in Haziran ayında uçaklar bulunduğum köyü bombaladı ve sol bacağımdan ağır yaralandım. Uzun süre hastanede kaldım. Sonra örgüt benden savaşmamı istedi ama ben sakattım. Bana bir hastanenin deposu önünde bekçilik görevi verdiler. 2017'nin son aylarına kadar o depoda kaldım" dedi.

Sanığın beyanının ardından savcı, sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve LGBTİ derneklerinin davaya katılma talebinin reddedilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu ve LGBTİ derneklerinin suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma taleplerini reddederek mahkemeyi erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Işid'in Türkiye Emiri Olduğu İddia Edilen Kasım Güler, Emniyet ve Savcılık İfadelerini Reddetti Işid'in Türkiye Emiri Olduğu İddia Edilen Kasım Güler, Emniyet ve Savcılık İfadelerini Reddetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Güler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement