DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütün üst düzey emir ve savaşçısı olarak hizmet ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:51 Kaynak: AA
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