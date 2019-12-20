DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de bulundukları süre içinde örgütte sözde üst düzey emir ve savaşçı olarak görev yaptığı ileri sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.E, U.H, M.K. ve H.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A ve M.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte iki gün önce düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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