DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı

26.03.2021 14:52
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı, System.String[]

DEAŞ'ın 'Zekat Divanı' isimli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve zengin insanlar ile kuyumculardan zorla para aldığı tespit edilen, Irak uyruklu Y.G.A.A. isimli şüpheli Sakarya'da yakalanarak tutukladı.

DEAŞ'ın 'Zekat Divanı' isimli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve zengin insanlar ile kuyumculardan zorla para aldığı tespit edilen, Irak uyruklu Y.G.A.A. isimli şüpheli Sakarya'da yakalanarak tutukladı. Şahsın kuyumculara girdiği anlar ve aldığı paralar ile düzenlendiği düşünülen eylemlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince şehir genelinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2015 yılı içerisinde Irak ülkesinde terör örgütünün finans kaynaklarından olan, 'Zekat Divanı' isimli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve bu faaliyetleri çerçevesinde zengin insanlar ile kuyumculardan zorla para aldığı tespit edilen, Irak uyruklu Y.G.A.A. isimli şüpheli 22 Mart Pazartesi günü Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli Y.G.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Zekat memurunun kuyumcuya girerek para istediği görüntüler ortaya çıktı

DEAŞ terör örgütünün 'Zekat Divanı' isimli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde Kuzey Irak, Suriye ve Musul bölgesinde faaliyet gösteren sözde zekat memurunun kuyumcuya girerek para talep ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sözde zekat emirinin bir kuyumcuya girerek konuşma yapması daha sonrasında ise zekat adı altında toplanan paralar ile alındığı düşünülen silahlarla gerçekleşen eylemler yer alıyor. - SAKARYA

DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı

Sakarya, Zekat, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


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