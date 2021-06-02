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DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası

02.06.2021 16:44
DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası, System.String[]

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ahmet Sılaybi'ye 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ömür boyu ve diğer suçlardan 23 yıl 4 ay hapis, 3 sanığa da değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 11 sanık ise beraat etti.

Yakacık Mahallesi'nde, 2019 yılının Ekim ayında, tekel bayisine EYP ile saldırı düzenlendi. Ölenin ve yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede 4 sanığın 'anayasal düzeni ihlal' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, 11 sanığın ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmaları istendi.

'DEAŞ ÜYESİ OLSAM TORPİLLE Mİ EYLEM YAPARIM?'Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında 4 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklardan Ahmet Sılaybi, "Ortada bir bombalama olayı yoktur, kullanılan malzemeler çocukların oyun için kullandığı torpildir. Dünyaca ünlü terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yargılanıyorum. DEAŞ üyesi olsam torpille mi eylem yaparım? Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum. Ancak mahkemeye olayla ilgili tüm bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" dedi.Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.4 SANIĞA HAPİS Mahkeme heyeti, saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ahmet Sılaybi'ye 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ömür boyu, 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 'mala zarar verme' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi ile Mahmut Sılaybi'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10'ar yıl, Raad Malik Al Casen'e de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz 11 sanığın ise beraatine hükmedildi.

DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası
DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası
DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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