Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın Telafer sözde emiri tutuklandı
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DEAŞ'ın Telafer sözde emiri tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Telafer sözde emiri tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'ın Telafer sözde emiri tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Telafer sözde emiri tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH'ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin, DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.


Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden sözde emir S.H. tutuklanırken, A.A.Y., A.T. ve R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Telafer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:06 Kaynak: İHA
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