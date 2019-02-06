Son Dakika Haberleri: Deaş'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilme Süreci Koordineli Olmalı"

Deaş'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilme Süreci Koordineli Olmalı"

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır.

Deaş'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilme Süreci Koordineli Olmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumunda konuştu.

Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de temizlenmek üzere olduğunu belirterek, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin (Irak ve Suriye) istikrarına yardımcı olmaktır. Artık bu felaketin temel sebeplerini anlamak ve bir daha tekrar etmesinden kaçınmak lazım." ifadelerini kullandı.

Irak'ta DEAŞ sonrası sürece de değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden inşası, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır. Bu süreçte terör gruplarının güvenli bölgelere sahip olması ve yeniden eleman temin etmelerinin önüne geçilmelidir."

"Suriye'de güç boşluklarından kaçınılmalı"

Öte yandan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme sürecine de temas ederek, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele kapsamında cephede mücadele verdiğini ve yüz binlerce sığınmacının kurtarılan bölgelere dönüşünü sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:15 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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