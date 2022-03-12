DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı

12.03.2022 09:51

DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı Adana polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda örgütün Türkiye'deki 5 sorumlusundan birini yakaladı Adana polisi, terör örgütü DEAŞ'a yaptığı operasyonda örgütün Türkiye'deki 5 sorumlusundan birini yakaladı.

DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı

Adana polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda örgütün Türkiye'deki 5 sorumlusundan birini yakaladı

ADANA - Adana polisi, terör örgütü DEAŞ'a yaptığı operasyonda örgütün Türkiye'deki 5 sorumlusundan birini yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetler gösterip, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 1 Mart günü şafak vakti operasyonu düzenledi. Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Muhammed H.M.'nin DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri olduğu, örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi. Diğer şüpheliler Abdullah T. ile Abdulkerim S.'nin ise bu paraları, götürülmesi gereken kişilere ulaştırdığı öğrenildi.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen Muhammed H.M.'nin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede; DEAŞ'a katılım için gerekli olan çeşitli evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi. Evraklarda, örgüte üye olacak kişilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra örgütün hangi kısmında görev yapacaklarının sorulduğu kısımların bulunduğu saptandı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı
DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı
DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı
DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı

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Türkiye, Terör, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı - Son Dakika
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