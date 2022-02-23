DEAŞ'ın Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ'ın Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı

23.02.2022 11:46
DEAŞ'ın Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler ilk kez hakim karşısına çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler ilk kez hakim karşısına çıktı.

MİT tarafından takibe alınan ve Suriye'de yakalanan 'Ebu Usame El Türki' kod isimli Kasım Güler'in silahlı ve patlayıcı maddelerle birlikte yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planladığına yönelik bilgiler ele geçirilmişti. Kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler'in üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait gizli belgeler ele geçirilmişti. 2014 yılında DEAŞ'a katıldığı öğrenilen Güler'in örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı tespit edilmişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Güler ve avukatı salonda hazır bulundu. İlk defa hakim karşısına çıkan Güler, savunma sunmak için avukatıyla görüşmediğini ve bu nedenle duruşmada savunma yapamayacağını söyledi. Müvekkiliyle görüşemediğini belirten sanık avukatı da ek süre istedi.

Talepleri kabul eden mahkeme, savunmasını hazırlaması için Güler'e süre vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye, Suriye, Kasım, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement