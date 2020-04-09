Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk'un ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bayancuk, yakalama kararınca cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı.

Söz verilen Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.