DEAŞ'ın yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı Kerkük'ü elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle Irak'ın Kerkük kentine yaklaşık 20 saattir elektrik verilemiyor.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Rıdvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının son bir haftadır hemen her gün yüksek gelirim hatlarına sabotaj düzenlediğini söyledi.

Kerkük'te bulunan üç önemli elektrik santralinden diğer kentlere giden elektriği taşıyan yüksek gerilim hatlarının hedef alındığına dikkati çeken Rıdvani, saldırılar nedeniyle Kerkük'teki elektrik kesintisinin yaklaşık 20 saati bulduğunu aktardı.

Tahrip edilen yüksek gerilim hatlarının onarımı için bölgeye güvenlik sorunları nedeniyle teknik servis gönderemediklerini ifade eden Rıdvani, "Hatların biran önce onarılması için bölgede güvenliğin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Rıdvani son olarak bir hattın onarımının birkaç gün sürebileceği bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.