DEAŞ infazcısı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu terörist Bursa'da Terörle Mücadele ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa'da olduğu tespit edilen DEAŞ'lı üst düzey sözde komutan için operasyona start verildi.



Suriye'nin Deyrizor'a bağlı El- Meadin ve El- Bukemal Bölgelerinde emir komutaya sahip olduğu ve bir çok infazı gerçekleştirdiği belirlenen DEAŞ üst düzey yöneticisi Abu Taki Alshamy kodlu Y.A.A. (50) terör ve özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.



Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Y.A.A.'nın sosyal medyada infaz görüntüleri paylaşılmıştı. - BURSA