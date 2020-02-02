DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı - Son Dakika

DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı

52 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Diyala vilayetinde 2 sivili kaçırdığı belirtildi.

DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Diyala vilayetinde 2 sivili kaçırdığı belirtildi.

Diyala polisinden Yasir Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının ülkenin doğusundaki Diyala kentine bağlı Kifri ilçesi yakınında 2 sivili kaçırdığını söyledi.

Bedir, Kifri ilçesi yakınlarında sahte "kontrol noktası" kuran DEAŞ'ın, geçen sivillerin araçlarını önce durdurduğunu daha sonra da 2 kişiyi bilinmeyen bir yere götürdüğünü kaydetti.

DEAŞ militanları tarafından kaçırılan iki kişinin kardeş olduklarını bildiren Bedir, bulunmaları için bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Diyala'nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında 30 Ocak'ta, DEAŞ tarafından kurulan kontrol noktasından geçen sivillerin araçlarına önce ateş açılmış ardından 7 kişi bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine iki gün önce yaptığı açıklamada, kaçırılan sivillerden birinin olay bölgesine yakın noktada ölü olarak bulunduğunu belirtmişti.

Beyatlı, öldürülen sivilin Muhammed Semin Saraylı adında Karatepeli bir Türkmen olduğunu açıklamıştı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalmıştı.

Diyala, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ, Irak'ta 2 sivili kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]