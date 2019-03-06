Son Dakika Haberleri: Deaş, Irak'ta İdeolojik Olarak Varlığını Sürdürüyor"

Deaş, Irak'ta İdeolojik Olarak Varlığını Sürdürüyor"

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta ideolojik olarak hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Deaş, Irak'ta İdeolojik Olarak Varlığını Sürdürüyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta ideolojik olarak hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yaver, Süleymaniye vilayetindeki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün ideolojik olarak Irak'ta tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Yaver, "DEAŞ sahada askeri olarak sona erse de hala ideolojik olarak varlığını sürdürüyor." dedi.

Yaver, örgüte karşı iş birliğinin önemine işaret ederek, DEAŞ ile mücadele eden tüm tarafların örgütün ideolojisine karşı ortak bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirtti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, "DEAŞ özellikle Irak'ta gücünü kaybediyor ancak küçük gruplar şeklinde halen etkinlik gösteriyor." diye konuştu.

Süleymaniye'de akademisyen, gazeteci ve Iraklı siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen forum yarına kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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