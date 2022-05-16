DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü

16.05.2022 23:00
DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü.

Salahaddin Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Amirli ilçesi yakınlarında Türkmenlerin yoğunlukla bulunduğu Bastamlı ile Biravcılı köyleri arasında yer alan tarım arazisine sızarak bir çobanı kaçırdığı belirtildi.

Söz konusu çobanın, kaçırıldıktan kısa süre sonra DEAŞ unsurları tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği ve teröristlerin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığı kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Türkmen, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı!
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 23:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: DEAŞ Irak'ta kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement