Üye Girişi
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı - Son Dakika

DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı

07.07.2021 21:59
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Musul kentlerindeki aynı elektrik gerilim hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Musul kentlerindeki aynı elektrik gerilim hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Salahaddin, Kerkük ve Musul kentlerindeki yüksek gerilim hatlarına eş zamanlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Terör örgütü unsurlarının aynı elektrik hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle bölgede 18 saati bulan elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin yakınlarında elektrik santraline, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarındaki 166-167 ve 168 numaralı hatlara ve Musul'a bağlı Kayyara ilçesi yakınlarındaki 149-150-151-152 ve 153 numaralı yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenlendiği dile getirildi.

Ayrıca açıklamada, saldırı sonucu Kerkük, Musul ve Salahaddin kentleri ile bazı ilçelerde ve köylere elektrik hizmetinin verilmediği ve bölgeye çok sayıda teknik ekibin gönderildiği bilgisi verildi.

Irak hükümeti, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde ulusal elektrik santrallerine yönelik saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Irak'ta günlerdir artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri, ücretli olan mahalle jeneratörleriyle giderilmeye çalışılsa da bu jeneratörler sürekli elektrik hizmeti sunamıyor.

Irak yerel basınında, daha önce Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendiği yönünde haberler çıkmıştı.

Bazı saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

DEAŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

???????Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı

Kerkük, Musul, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü 22:06 Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 22:04 İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı 21:34 Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi 21:00 Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı         
21:37
Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:31
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 22:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement