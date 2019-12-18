DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Son Dakika

DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü

6 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca karayolundan geçen tırlara ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca karayolundan geçen tırlara ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Salahaddin'e bağlı Beyci İlçesi karayolunda seyir halindeki tırlara ateş açtığını söyledi.

Taki, hafif silahların kullanıldığı saldırıda 3 şoförün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Iraklı yetkili ayrıca saldırının ardından söz konusu karayolu çevresindeki dağlık bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor


DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin ise bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.


Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer elde edildiğini duyurmuştu.


DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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