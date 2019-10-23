Son Dakika Haberleri: "DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı"
Son Dakika Güncel 'DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı'

"DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı"

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemde ülkedeki saldırılarını artırdığını söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemde ülkedeki saldırılarını artırdığını söyledi.

Abdulmehdi, dün, Salahaddin vilayetinde düzenlenen DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı'na bağlı Polis Teşkilatı 4'üncü Tugay Komutanı General Ali el-Lami'nin cenaze törenine katıldı.

Başkent Bağdat'taki törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulmehdi, DEAŞ'ın ülkedeki terör eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Abdulmehdi, "Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta son dönemde saldırılarını artırdı. Biz de tüm gücümüzle buna karşı koymakta kararlıyız." dedi.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle halkın geniş çaplı gösteriler düzenlediğini ve bunda da haklı olduğunu dile getiren Abdulmehdi, göstericilere kulak verdiklerini ve taleplerini karşılayacaklarını kaydetti.

" Suriye'de yaşananlar dolayısıyla muhtemel terör tehdidine karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir." diyen Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke savunmasında rol alan ordumuz, polisimiz, Haşdi Şabi ve Peşmergemizin yanındayız."

Terör örgütü DAEŞ'ın dün Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerini hedef aldığı silahlı saldırıda bir generalin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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