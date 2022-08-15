Söz konusu hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı hakkında bilgi verilmezken saldırıda can kaybının veya maddi hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki üssünün yakınlarına saldırı yapıldığını duyurdu - Son Dakika

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