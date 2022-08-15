ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki üssünün yakınlarına saldırı yapıldığını duyurdu - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki üssünün yakınlarına saldırı yapıldığını duyurdu

15.08.2022 14:12
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki üssünün yakınlarına saldırı yapıldığını duyurdu

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssü yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssü yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada; Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tanıf bölgesindeki askeri noktaya, hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, koalisyon güçleri ile yerel silahlı güçlerden Magavir Es Sevra'nın yerel saatle 06.30'da insansız hava araçlarına karşılık vererek bazılarını etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü.

Söz konusu hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı hakkında bilgi verilmezken saldırıda can kaybının veya maddi hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist gruplarının varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki üssünün yakınlarına saldırı yapıldığını duyurdu - Son Dakika

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