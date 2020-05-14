DEAŞ Kerkük'te 17 semti susuz bıraktı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan 17 semt, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki su tesislerine elektrik sağlayan yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle susuz kaldı.

Irak Federal Polis Gücü bünyesinde görev yapan Mecid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün İdris Heyyas köyü yakınındaki yüksek gerilim hatlarının bulunduğu alana DEAŞ mensuplarınca yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası yüksek gerilim hattının devrildiğini kaydeden Ahmed, DEAŞ'lı teröristlerin bölgedeki yüksek gerilim hatlarını hedef alarak kentteki su arıtma tesislerini elektriksiz bıraktığını söyledi.

Bu şekilde son iki haftada üç yüksek gerilim hattının hedef alındığını aktaran Ahmed, söz konusu saldırıların kentteki 17 semtin susuz kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Ahmed ayrıca DEAŞ saldırılarının önüne geçmek için Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelerde başlatılan operasyonun devam edeceğini kaydetti.

DEAŞ, son zamanlarda Irak'ın içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık, güvenlik zafiyeti ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahadan çekilmesinden de istifade ederek özellikle kırsal bölgelerdeki saldırılarını artırmıştı.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor