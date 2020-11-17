DEAŞ Kerkük'te federal polise saldırdı: 1 ölü - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın federal polis gücüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Albu Serrac köyü yakınında federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, saldırganların ise kaçtığını belirtti.

Iraklı yetkili ayrıca, bölgeye çok sayıda polis sevk edildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Irak'ın Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış yaşanması dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.