DEAŞ Kerkük'te kaçırdığı iki çiftçiyi öldürdü - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca kaçırılan iki çiftçinin cansız bedenlerinin bulunduğu açıklandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları, Kerkük'ün güneyinde kaçırdığı iki çiftçiyi öldürdü." dedi.

Öldürülen çiftçilerin Havice ilçesine bağlı Hatuniye köyünden olduklarını aktaran Kemal, cesetlerin bulunduğu Rıyad kasabası çevresine çok sayıda güvenlik mensubu gönderildiğini ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.