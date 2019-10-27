Son Dakika Haberleri: "DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin harekatlarının mihenk taşıdır"
Son Dakika Güncel 'DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin harekatlarının mihenk taşıdır'

"DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin harekatlarının mihenk taşıdır"

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ'a karşı mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşıdır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ'a karşı mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ'a karşı mücadeleyle ilgili değerlendirmede bulundu.

DEAŞ'la mücadelenin, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşı olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Terör örgütü YPG/ PKK'nın son haftalarda hapishanelerden serbest bıraktığı teröristler dahil bütün DEAŞ'lı teröristleri ele geçirip adalete teslim etmeye devam edeceğiz. DEAŞ'a katılan yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak için kaynak ülkelerle iş birliği yapacağız."

Fahrettin Altun, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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