Üye Girişi
DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti - Son Dakika

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti

28.06.2021 18:33
DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, örgütün dünya çapında tam ve kalıcı bir yenilgiye uğratılması için kapsamlı ve kolektif çabanın gereğine olan inancını teyit etti.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, örgütün dünya çapında tam ve kalıcı bir yenilgiye uğratılması için kapsamlı ve kolektif çabanın gereğine olan inancını teyit etti.

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezinde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, söz konusu terör örgütüne karşı mücadeleye devam etmeye kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Bakanların 2 yıl aradan sonra yüz yüze bir araya geldiği toplantının ortak bildirisinde, DEAŞ'ın kapsamlı, koordineli ve çok yönlü bir çabayla kalıcı biçimde yenilmesinin hedeflendiği, bunun için Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Moritanya ve Yemen'in de Koalisyon'a katıldığı duyuruldu.

"Koalisyon, DEAŞ'ın dünya çapında tam ve kalıcı bir yenilgiye uğratılması için kapsamlı ve kolektif bir çabanın gerekli olduğuna olan inancını yineledi." denilen bildiride, Koalisyon'un uyumlu ve başarılı bir araç olduğunu kanıtladığı vurgulandı.

Bildiride, Bakanların gelecek toplantıyı Haziran 2022'ye kadar düzenleme ve 2021 sonbaharında Brüksel'de "Küçük Grup Siyasi Yöneticiler Toplantısı" gerçekleştirme niyetinde olduğu bildirildi.

Küresel mücadele

Bildiride, Bakanların DEAŞ ile mücadele ederken sivillerin korunmasına verdiği önem vurgulanırken; Irak ve Suriye'deki DEAŞ ile dünya çapındaki bağlı kuruluşları ve ağlarının herhangi bir bölgeyi yeniden işgal etmemesi için iş birliğini güçlendirmeyi taahhüt ettikleri aktarıldı.

Örgüt üyelerinin hesap verebilirliğinin sağlanması için DEAŞ tarafından kurban edilenlerin ailelerinin ve mağdur edilen kişilerin yanında olunacağının vurgulandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"DEAŞ artık bir bölgeyi kontrol etmiyor. Irak ve Suriye'de yaklaşık 8 milyon insan DEAŞ kontrolünden kurtuldu ancak tehdit devam ediyor. DEAŞ faaliyetlerinin yeniden başlaması ve Koalisyon'un aktif olmadığı bölgelerde güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef almak için ağlarını, yeteneklerini yeniden inşa etme kabiliyetine karşı güçlü bir teyakkuz ve koordineli eylem gerekiyor."

Bildiride, bu çaba için yeterli kaynak tahsis edilmesinin, söz konusu örgüt tarafından zorla silah altına alınmaya yol açan koşullarla mücadele edilmesinin önemine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Koalisyon, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde kapsayıcı yerel toparlanma ile istikrarı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı gereğince Suriye çapında bir siyasi çözüme elverişli koşulları teşvik etmeye yönelik uzlaşma ve yeniden entegrasyon çabalarını desteklemeye devam ediyor."

Toplantının sonuç bildirisinde, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Bakanlar, 2021 İstikrar Taahhüdü'nün DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere yardımcı olmak ve örgütün yeniden canlanmasını önlemek için önemli bir araç olduğunu kaydetti. Bakanlar, DEAŞ'ın gelirlerini artırmak, ikili ve/veya INTERPOL gibi çok taraflı kanallar vasıtasıyla bilgi paylaşımını artırarak ve sosyal medya üzerinden zehirli propagandasını yaymasını engelleyerek baskı altına alınmasını sağlamaya devam edeceklerini teyit etti."

Irak

Bakanların Irak'ın DEAŞ'ın kalıntılarına karşı koyma ve yeniden ortaya çıkmasını önleme çabalarını takdir ettiği bildiride, "Koalisyon, Irak Hükümeti'nin talebi üzerine Irak'ın bütünlüğü, egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının yararına olacak şekilde Irak'ta faaliyet göstermektedir. Bakanlar, Irak Hükümeti'nin Koalisyon varlıklarını korumasının önemini vurgulayarak, Koalisyon personeli ve konvoylarına ve diplomatik tesislere yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, NATO ve Avrupa Birliği'nin Irak'ta DEAŞ ile mücadeleye verdiği destekten de memnuniyetle söz edildi.

Suriye

Suriye'deki duruma da değinilen bildiride, "Koalisyon, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uyarınca kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek için Suriye halkının yanındadır." denildi.

Bildiride, "Koalisyon, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde kapsayıcı yerel toparlanmayı, istikrarı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı gereğince siyasi çözüme elverişli koşulları teşvik etmeye yönelik uzlaşma ve yeniden entegrasyon çabalarını desteklemeye devam ediyor." tespiti yapıldı.

Afrika

Bildiride, Bakanların Afrika'daki durum için de bir oturum düzenlediği vurgulanarak, DEAŞ'ın ağlarının etkili olduğu Sahra altı Afrika'daki (Sahel Bölgesi, Doğu Afrika ve Mozambik) ülkelerle, onların talebi ve rızasıyla çalışmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Bildiride, bu ülkelerdeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirmenin de hedeflendiği ifade edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin durumu

Bakanların Suriye ve Irak'ta tutuklu bulunan DEAŞ'lıların ve aile üyelerinin durumunun yarattığı sorunun bilincinde olduğuna işaret edilen bildiride, "Bakanlar, menşe ülkelerle yakın koordinasyon içinde mevcut etkili adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını sürdürmeyi taahhüt etmişlerdir." denildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Koalisyon, yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, terör zanlılarının uygun şekilde muamele görmesini ve adil yargılanma garantileri de dahil olmak üzere geçerli uluslararası hukuk yükümlülükleriyle tutarlı şekilde yargılanmasını sağlamaya yönelik çabaları teşvik etmeye kararlıdır. Bakanlar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ tutukluları ve aile üyeleriyle ilgili durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve bu ciddi soruna kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm bulmanın önemini vurguladı."

Koalisyon, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler 19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım 19:02 Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu 18:17 Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu Mitinge konuşma yapıp, 17:58 Mitinge konuşma yapıp, "Asla aşı olmayan" diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 17:53 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde 17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı 17:10 Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Fenerbahçe: Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır Fenerbahçe: Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır         
19:14
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı habere sert tepki: Özür dilenmesi lazım         
19:09
Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi         
18:54
6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi         
18:33
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı         
17:47
İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti         
17:33
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı         
17:09
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 19:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement