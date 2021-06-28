DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, terör örgütüyle küresel mücadele kararlılığını teyit etti - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, örgütün dünya çapında tam ve kalıcı bir yenilgiye uğratılması için kapsamlı ve kolektif çabanın gereğine olan inancını teyit etti.

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezinde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, söz konusu terör örgütüne karşı mücadeleye devam etmeye kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Bakanların 2 yıl aradan sonra yüz yüze bir araya geldiği toplantının ortak bildirisinde, DEAŞ'ın kapsamlı, koordineli ve çok yönlü bir çabayla kalıcı biçimde yenilmesinin hedeflendiği, bunun için Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Moritanya ve Yemen'in de Koalisyon'a katıldığı duyuruldu.

"Koalisyon, DEAŞ'ın dünya çapında tam ve kalıcı bir yenilgiye uğratılması için kapsamlı ve kolektif bir çabanın gerekli olduğuna olan inancını yineledi." denilen bildiride, Koalisyon'un uyumlu ve başarılı bir araç olduğunu kanıtladığı vurgulandı.

Bildiride, Bakanların gelecek toplantıyı Haziran 2022'ye kadar düzenleme ve 2021 sonbaharında Brüksel'de "Küçük Grup Siyasi Yöneticiler Toplantısı" gerçekleştirme niyetinde olduğu bildirildi.

Küresel mücadele

Bildiride, Bakanların DEAŞ ile mücadele ederken sivillerin korunmasına verdiği önem vurgulanırken; Irak ve Suriye'deki DEAŞ ile dünya çapındaki bağlı kuruluşları ve ağlarının herhangi bir bölgeyi yeniden işgal etmemesi için iş birliğini güçlendirmeyi taahhüt ettikleri aktarıldı.

Örgüt üyelerinin hesap verebilirliğinin sağlanması için DEAŞ tarafından kurban edilenlerin ailelerinin ve mağdur edilen kişilerin yanında olunacağının vurgulandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"DEAŞ artık bir bölgeyi kontrol etmiyor. Irak ve Suriye'de yaklaşık 8 milyon insan DEAŞ kontrolünden kurtuldu ancak tehdit devam ediyor. DEAŞ faaliyetlerinin yeniden başlaması ve Koalisyon'un aktif olmadığı bölgelerde güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef almak için ağlarını, yeteneklerini yeniden inşa etme kabiliyetine karşı güçlü bir teyakkuz ve koordineli eylem gerekiyor."

Bildiride, bu çaba için yeterli kaynak tahsis edilmesinin, söz konusu örgüt tarafından zorla silah altına alınmaya yol açan koşullarla mücadele edilmesinin önemine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Koalisyon, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde kapsayıcı yerel toparlanma ile istikrarı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı gereğince Suriye çapında bir siyasi çözüme elverişli koşulları teşvik etmeye yönelik uzlaşma ve yeniden entegrasyon çabalarını desteklemeye devam ediyor."

Toplantının sonuç bildirisinde, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Bakanlar, 2021 İstikrar Taahhüdü'nün DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere yardımcı olmak ve örgütün yeniden canlanmasını önlemek için önemli bir araç olduğunu kaydetti. Bakanlar, DEAŞ'ın gelirlerini artırmak, ikili ve/veya INTERPOL gibi çok taraflı kanallar vasıtasıyla bilgi paylaşımını artırarak ve sosyal medya üzerinden zehirli propagandasını yaymasını engelleyerek baskı altına alınmasını sağlamaya devam edeceklerini teyit etti."

Irak

Bakanların Irak'ın DEAŞ'ın kalıntılarına karşı koyma ve yeniden ortaya çıkmasını önleme çabalarını takdir ettiği bildiride, "Koalisyon, Irak Hükümeti'nin talebi üzerine Irak'ın bütünlüğü, egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının yararına olacak şekilde Irak'ta faaliyet göstermektedir. Bakanlar, Irak Hükümeti'nin Koalisyon varlıklarını korumasının önemini vurgulayarak, Koalisyon personeli ve konvoylarına ve diplomatik tesislere yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, NATO ve Avrupa Birliği'nin Irak'ta DEAŞ ile mücadeleye verdiği destekten de memnuniyetle söz edildi.

Suriye

Suriye'deki duruma da değinilen bildiride, "Koalisyon, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uyarınca kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek için Suriye halkının yanındadır." denildi.

Bildiride, "Koalisyon, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde kapsayıcı yerel toparlanmayı, istikrarı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı gereğince siyasi çözüme elverişli koşulları teşvik etmeye yönelik uzlaşma ve yeniden entegrasyon çabalarını desteklemeye devam ediyor." tespiti yapıldı.

Afrika

Bildiride, Bakanların Afrika'daki durum için de bir oturum düzenlediği vurgulanarak, DEAŞ'ın ağlarının etkili olduğu Sahra altı Afrika'daki (Sahel Bölgesi, Doğu Afrika ve Mozambik) ülkelerle, onların talebi ve rızasıyla çalışmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Bildiride, bu ülkelerdeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirmenin de hedeflendiği ifade edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin durumu

Bakanların Suriye ve Irak'ta tutuklu bulunan DEAŞ'lıların ve aile üyelerinin durumunun yarattığı sorunun bilincinde olduğuna işaret edilen bildiride, "Bakanlar, menşe ülkelerle yakın koordinasyon içinde mevcut etkili adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını sürdürmeyi taahhüt etmişlerdir." denildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Koalisyon, yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, terör zanlılarının uygun şekilde muamele görmesini ve adil yargılanma garantileri de dahil olmak üzere geçerli uluslararası hukuk yükümlülükleriyle tutarlı şekilde yargılanmasını sağlamaya yönelik çabaları teşvik etmeye kararlıdır. Bakanlar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ tutukluları ve aile üyeleriyle ilgili durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve bu ciddi soruna kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm bulmanın önemini vurguladı."