Son Dakika Haberleri: Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede

Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede

1 saat önce

BURSA'da, geçen pazar, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten'le arandıkları bildirilen 2 kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede, System.String[]
BURSA'da, geçen pazar, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten'le arandıkları bildirilen 2 kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak yürüttükleri istihbarat çalışmalarında, bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat Pazar sabahı erken saatlerde eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan ve yurda giriş yasağı bulunan L.F., üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesiyle, yine hakkında yurda giriş yasağı bulunan Fas asıllı S.D., üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalandı. 2 kadın teröristi evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdikleri, daha sonra Mudanya'daki evde saklandıkları belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Teröristler L.F. ve S.D. gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]